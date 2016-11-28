В Петербурге в отношении женщины, оставившей без присмотра свою маленькую дочку, составлен административный протокол. Девочку обнаружили в подъезде дома №68 по улице Маршала Казакова утром 27 ноября. Ребенка нашла местная жительница, которая и обратилась в полицию.

- Женщина сообщила, что, выйдя из квартиры, на лестничной площадке указанного дома обнаружила девочку, на вид 4-5 лет, одетую в летнюю одежду. Ребенок находился в подъезде без сопровождения взрослых, - сообщили в пресс-службе ГУВД города.

Девочку передали медикам и уже спустя несколько часов объявилась и мать ребенка. 44-летняя женщина сообщила, что живет в этом доме, в подъезде которого нашли девочку, и что дочка самостоятельно ушла из квартиры.

- Женщина пояснила, что, проснувшись, не обнаружила ребенка в квартире, после чего обратилась за помощью в полицию, - сообщили в ГУВД.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).