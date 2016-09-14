Пока мировое сообщество осуждающе тычет пальцем в российских спортсменов, обвиняя их в "нечистоплотной борьбе" на Олимпийских соревнованиях, Всемирное антидопинговое агентство WADA активно покрывает американских спортсменов, употребляющих тот же самый допинг с официального разрешения. А ведь ранее WADA делала всё для массового отстранения от Олимпиады российских спортсменов и отстранения паралимпийской сборной в полном составе от Паралимпиады также по причине допинга.

Данное обстоятельство вызвало шквал возмущения со стороны представителей российского спортивного сообщества. Столь двойной подход к данной теме вызывает вопросы в объективности WADA. На фоне уличённых американских спортсменов отдельно выделяют гимнастку Симону Байлз, которая сдала положительный допинг тест и объяснила это тем, что препараты были ей нужны по "медицинским показаниям": сама спортсменка призналась, что с детства страдает синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Как отметила Metro заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике Мария Засыпкина, если гимнастка настолько больна, что ей требуется допинг, то что она вообще делает в спорте.

-Тот факт, что допинг был, есть и будет — это понятно всем. Просто кому-то прощают этот допинг, а кому-то нет. Если они принимали препараты, которые принимают больные люди, то как они вообще в спорте оказались? Я работаю тренером и у нас очень строго с этим, без нужной справки к занятиям мы не допускаем. А у них, как говорят, серьёзные заболевания. К тому же Байлз говорит, что у неё гиперактивность, да у нас масса детей гиперактивных, поэтому нужно принимать препараты, которые используют больные люди? Факт наличия допинга и так был очевиден, весь мир видел, в какой она форме. К тому же и так понятно, что без препаратов таких результатов редко кому удаётся добиться, - отметила она.

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Андрей Родионенко также сказал Metro, что это проблема американцев и им самим надо с ней разбираться.

-Это их проблемы, пусть они сами и решают их. Мы ничего не употребляли. Наша проблема выступать так, как мы выступаем, - заключил он.

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