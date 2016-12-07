На западе Москвы произошло крупное ДТП – на пересечении улиц Лобачевского и Коштоянца столкнулись пять автомобилей, в том числе пожарная машина и рейсовый автобус.

Как сообщает Life.ru, сначала пожарная машина столкнулась с легковушкой. От удара последнюю отбросило в сторону, и она протаранила ещё два легковых автомобиля. После чего один из них врезался в рейсовый автобус.

Свидетели происшествия рассказали, что у пожарной машины, спешащей на вызов, не работали проблесковые маячки, и легковушка её не пропустила. Возможно, именно это и стало причиной массовой аварии.

Источник сообщает, что в результате аварии никто не пострадал. Сотрудники экстренных служб города устанавливают все обстоятельства произошедшего.