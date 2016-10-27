Массовое ДТП случилось в Петербурге ранним утром 27 октября на дамбе по дороге из Кронштадта до Горской. Об этом сообщили очевидцы аварии.

"Дамба стоит. Столкнулось около 15 машин. От Кронштадта в сторону Горской. Проезжают только маленькие машины", - сообщают в блогах автомобилисты.

В соцсетях появились фото аварии на дамбе и свидетельства очевидцев. По предварительным данным, причиной ДТП могла стать скользкая дорога. Ночью столбики термометров опускались до минусовых значений. Дорога покрылась тонким слоем льда, уверяют водители. Не спасли даже шипы.

"Я на шипах перед той аварией оттормаживался с трудом, хотя ехал не быстро", - пишут автомобилисты.

Из-за ДТП на дамбе образовалась огромная пробка по дороге в Петербург с острова.

"В 9 утра стоим 40 минут, проехали 10 метров", - докладывают водители. В пробке застряли и рейсовые автобусы. Дорога практически заблокирована.

Добавим, в соцсетях сообщили еще об одном массовом ДТП в городе.

"Массовое ДТП - около 20 машин - произошло на Ручьевском путепроводе (Пискаревский проспект) от Руставели к КАД", - сообщили блогеры.