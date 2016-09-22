В Москве состоялся закрытый показ картины "Дуэлянт", премьера которой прошла на 41-м Международном кинофестивале в Торонто. Ленту представил продюсер Александр Роднянский, режиссёр Алексей Мизгирёв и почти весь актёрский состав: Пётр Фёдоров, Владимир Машков, Павел Табаков и Юлия Хлынина. Специально из Германии прилетели немецкие актёры, участвовавшие в проекте, – Мартин Вуттке и Франциска Петри.

В ленте Пётр Фёдоров играет главную роль – бретёра Петра Петровича Яковлева. Этакий Нео из "Матрицы". Всегда в чёрном, молчалив, таинственен. Яковлев не боится смерти, его не берут пули. Каждый раз, когда в него кто-либо целится, пистолет даёт осечку. Кажется, что герой хочет умереть, – так часто он играет в русскую рулетку, приставляя револьвер к голове. Яковлеву приносят карточки с именами людей, которых нужно застрелить на дуэли, и он с лёгкостью провоцирует их, а потом и убивает. На самом деле, он хочет лишь одной дуэли – с графом Беклемишевым (Владимир Машков), своим старым врагом. И в какой-то момент начинает казаться, что это уже история про него – графа, на глазах которого в детстве отец убил мать.

Между Фёдоровым и Машковым на экране такая мощная энергетика, такая лютая ненависть, что закрадывается мысль: а может, они в реальной жизни что-то не поделили? Впрочем, на показе актёры обнимались, пожимали друг другу руки и мило болтали, как самые настоящие друзья. Кстати, до фильма они не были знакомы – впервые увидели друг друга только на съёмочной площадке.

Нам удалось поговорить с Владимиром Машковым и выяснить у него, каково было играть отрицательного персонажа:

— Я даже не знаю... Убивать людей – это поступок негодяя или злодея? Человек, который вызывает другого на дуэль, сам понимает, есть ли у него честь. Я пытался понять своего героя. Он изломан судьбой с детства. Вообще говоря, трудно просто полюбить жизнь. И у людей много подобного рода трагедий. Это история о борьбе с самим собой. И дуэль с самим собой. Беклемишев постоянно повторяет: "Я никогда не гнался за деньгами, только за любовью". Его искренность основана на лжи. Он творит зло чужими руками, а это желанная мечта многих людей.

Машков сам исполнил трюки в картине, в том числе и вертикальное падение.

— Для нас, актёров старой школы, желание режиссёра закон, тем более такого талантливого, как Мизгирёв, — объяснил Машков. — Он сказал, что нужно упасть, я это сделал.

В широкий прокат картина выйдет в формате IMAX 29 сентября.