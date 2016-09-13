Криминальный инцидент произошел вечером 12 сентября в Петербурге. Был угнан автомобиль с ребенком в салоне. Все случилось на парковке ТРК "Лето", что на Пулковском шоссе, около 22 часов.

На водителя автомобиля Toyota Land Cruiser напал неизвестный мужчина. Он повалил владельца авто на землю, сел на водительское место, дал по газам и тут же уехал, сообщили в правоохранительных органах, передает Радио Балтика. В машине в этот момент находился ребенок. Он сидел в детском кресле. Преступник не увидел 6-летнего мальчика.

Когда угонщик отъехал несколько метров с места преступления, он заметил, что в салоне находится ребенок. На этой же парковке он заставил мальчика выйти из машины и скрылся по направлению к аэропорту. Позже машину нашли разбитой на КАД - угонщик не справился с управлением и врезался в отбойник. По факту происшествия завели уголовное дело по статье «Грабёж».

Пострадал ли ребенок во время совершения преступления, не уточняется. По данным СМИ, нападение было совершено на генерального директора одной из частных компаний Петербурга.