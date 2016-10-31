“Маша и Медведь” - любимый мультфильм у детей и, возможно, еще более любимый у взрослых - оказался самым вредным по мнению психологов. Специалисты считают, что главная героиня ведет себя слишком плохо. Но при этом - совершенно безнаказанно. Об этом пишет Planet today.

Дети перенимают поведение главной героини, не понимая, что именно в их действиях не так, - ведь Машу никто не наказывает.

По данным Associated Press, "Маша и Медведь" популярна не только в России, но и в Италии, Великобритании, Германии и даже в Индонезии и странах Востока. Популярность маленькой девочки в мусульманских странах связывают с ее внешним видом - голова покрыта платком.

На втором месте - “Монстр Хай”. Как выражаются девочки-монстры, малышам лучше не слышать.

Третье место “вредного” рейтинга - у “Губки Боба квадратные штаны”. И дело вовсе не в странном сюжете. По мнению психологов, главный герой слишком эгоистичен и не слушает дельных советов.

“Том и Джерри” - на четвертом месте. Несмотря на то, что главные герои постоянно издеваются друг над другом, а агрессивный кот хочет убить мышонка.