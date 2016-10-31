“Маша и Медведь” - любимый мультфильм у детей и, возможно, еще более любимый у взрослых - оказался самым вредным по мнению психологов. Специалисты считают, что главная героиня ведет себя слишком плохо. Но при этом - совершенно безнаказанно. Об этом пишет Planet today.
Дети перенимают поведение главной героини, не понимая, что именно в их действиях не так, - ведь Машу никто не наказывает.
По данным Associated Press, "Маша и Медведь" популярна не только в России, но и в Италии, Великобритании, Германии и даже в Индонезии и странах Востока. Популярность маленькой девочки в мусульманских странах связывают с ее внешним видом - голова покрыта платком.
На втором месте - “Монстр Хай”. Как выражаются девочки-монстры, малышам лучше не слышать.
Третье место “вредного” рейтинга - у “Губки Боба квадратные штаны”. И дело вовсе не в странном сюжете. По мнению психологов, главный герой слишком эгоистичен и не слушает дельных советов.
“Том и Джерри” - на четвертом месте. Несмотря на то, что главные герои постоянно издеваются друг над другом, а агрессивный кот хочет убить мышонка.
СПРАВКА: Показ мультфильма “Маша и Медведь” начался в 2009 году. А вот сама идея зародилась у аниматора Олега Кузовкова в 1996 году, когда на отдыхе в Крыму он увидел озорную девочку Маша - она и стала главным прототипом героини.
Транслируется на телеканале «Культура» в программе «Спокойной ночи, малыши» и на канале Карусель. Также был показан в Германии, Великобритании, Франции, Италии и некоторых других странах Латинской Америки и Востока.
В опросе, проведённом фондом "Общественное мнение" в феврале 2014 года, мультсериал «Маша и Медведь» занял второе место по популярности. 1-е место занял мультсериал "Ну, погоди!" с 20 % голосов, а 3-е место поделили анимационный фильм "Шрек" и трилогия "Трое из Простоквашино".Также родители отметили, что мультсериал помогает утихомирить детей, когда они капризничают или мешают по хозяйству. Взрослые зрители признаются, что смотрят «Машу и Медведя» вместе с детьми, потому что события в мультсериале жизненны и знакомы.
По состоянию на 2016 год «Маша и Медведь» является самым популярным анимационным проектом по поисковым запросам в "Яндексе".