После исследования дорожной сети в разных районах Петербурга специалистами были определены маршруты первых пяти велодорожек, сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города. Также учитывались пожелания общественного проекта «Велосипедизация Санкт-Петербурга», данные Strava Global Heatmap и результаты анкетирования горожан.

Три отобранных веломаршрута планируется организовать в исторической части Петербурга: в Петроградском и Центральном районах, отмечает пресс-служба комитета. Два веломаршрута будут проложены в северной части города. Данная трассировка направлена на обеспечение предпочтительных условий для осуществления ежедневных рабочих поездок на велосипеде и создание альтернативы личному автомобилю.

В настоящее время в городском бюджете предусмотрено 130,4 млн рублей на проектирование и строительство велодорожек по первым четырем из указанных маршрутов в 2017 году. Еще 4,5 млн рублей выделено на проектирование и строительство велодорожек на наб. р. Фонтанки в рамках проекта «Твой бюджет». Завершить проведение проектно-изыскательских работ планируется до начала летнего сезона, после чего Комитет приступит к непосредственному устройству велодорожек на улично-дорожной сети.