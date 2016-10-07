Маркин больше не официальный представитель СК РФ

Генерал-майор юстиции Владимир Маркин подтвердил своё увольнение с поста официального представителя Следственного комитета России и переход на работу в "РусГидро". Об этом в пятницу сообщает ТАСС.

На своей странице в Twitter от написал строчку из песни Игоря Талькова "Я вернусь".

– Облегчённого вздыхают враги, А друзья говорят: "Устал". Ошибаются и те, и другие – это привал... – написал он.