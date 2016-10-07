Маркин больше не официальный представитель СК РФ

Генерал-майор юстиции Владимир Маркин подтвердил своё увольнение с поста официального представителя Следственного комитета России и переход на работу в "РусГидро". Об этом в пятницу сообщает ТАСС.
На своей странице в Twitter от написал строчку из песни Игоря Талькова "Я вернусь".
– Облегчённого вздыхают враги, А друзья говорят: "Устал". Ошибаются и те, и другие – это привал... – написал он.
По информации издания, на новую работу в "РусГидро" Маркин выйдет на следующей неделе. Там он будет заниматься взаимоотношениями с органами власти, средствами массовой информации, а также курировать управление делами компании.
Напомним, что ранее сегодня, 7 октября, стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от занимаемой должности руководителя управления Следственного комитета РФ по взаимодействию со СМИ Владимира Маркина.
Маркин возглавлял управление взаимодействия со средствами массовой информации СКР с сентября 2007 года. 21 сентября 2016 года он подал рапорт об отставке.