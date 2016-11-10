Мария Кожевникова на на своей страничке инстаграма выложила пост о том, что ей нравится быть старомодной - "девушкой из 80-х". Эта запись стала ответом на нападки подписчицы, которая, по словам самой Марии, часто задает один и тот же вопрос.

- Наверное, действительно, я стала выглядеть девушкой из 80-х, без накаченных губ, переделанного носа, нарощенных ресниц и волос, без ботокса и гиалуронки, но, что самое главное, мне так жутко комфортно!!! Не то, что я считаю себя писаной красавицей, у меня есть изъяны. Но я прежде всего думаю своей головой - чего многим девушкам и желаю, так как в погоне за идеальной, нам навязанной красотой, а на этом зарабатываются огромные деньги, теряется индивидуальность, подаренная вам родителями!

Поклонница-критик отозвалась тут же. И она уверена, что Мария может выглядеть лучше. А тот образ, который так не устроил подписчицу, - нужен был для предвыборной кампании.

- Ой, это вы мне пост посвятили, или не я одна вам так писала? Когда вы играли в универе, у вас были очень красивые губы, никогда бы не подумала, что они у вас были накаченные, если бы вы сами не сознались! Сейчас, конечно, не особо. Но так как вы сейчас начали одеваться стильно, становится понятным, что тот Образ был для предвыборной компании! Такой несчастной женщины из 80-х, с престарелой прической, с таки м несчастным лицом, безвкусным плащом!

Мария уверяет, что "старинный" образ ее саму полностью устраивает, даже если это образ из 19 века.