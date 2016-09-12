Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства России. Решение будет принято в течние 30 дней. Об этом 12 сентября сообщает ТАСС.

В своём прошении Гайдар указывает на то, что имеет гражданство Украины и не собирается в дальнейшем работать на территории Российской Федерации.

В данный момент ГУ МВД России по вопросам миграции приступило к рассмотрению обращения политика в соответствии с Федеральным законом.

Мария Гайдар – российский и украинский общественный деятель. Ранее занимала пост вице-губернатора Кировской области, также была заместителем председателя Одесской администрации по социальным вопросам. В данный момент - советник Михаила Саакашвили.