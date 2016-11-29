В Ноябрьске появился маньяк – эта новость беспокоит многих жителей города, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе.

Маньяк, Ноябрьск

Ямальский полицейский главк прокомментировал информацию о нападении на ребёнка в Ноябрьске, которая во вторник, 29 ноября, появилась в соцсетях.

Как пишет URA.ru, сведения встревожили горожан, так как накануне стало известно о нападении мужчины на женщину в подъезде.

Полиция пока не утверждает, что оба случая связаны и совершены одним и тем же злоумышленником.

"29 ноября в дежурную часть поступило заявление от жителя города о том, что в подъезде одного из домов по улице Городилова мужчина напугал и схватил его дочь за капюшон.

Как выяснилось, инцидент произошел утром, когда девочка направилась в школу. Ей навстречу шел молодой человек. В то время, как она выходила из подъезда, он схватил ее за капюшон. Девочка дала отпор нападавшему и убежала. Позднее рассказала о ЧП в школе. Педагоги связались с родителями", — рассказали в МВД по Ямалу.

Полицейские в понедельник, 28 ноября, сообщили о том, что одна из жительниц Ноябрьска подверглась нападению в подъезде. Мужчина, по неофициальной версии из соцсетей, попытался придушить ее и залез рукой в нижнее белье.