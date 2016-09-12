Маньяк в Барнауле-2016, ориентировка на которого пока отсутствует у правоохранительных органов, как полагают местные жители, действительно существует.

Слухи о маньяке, который нападает на детей и женщин, курсируют по Барнаулу. В разных мессенджерах в "группах по интересам" детских садов и школ города женщины рассказывают "подробности преступлений", якобы совершённых маньяком.

Многие родители в панике собираются брать отгулы или идти на больничный, чтобы остаться дома и не отпускать детей одних в школу. В Сети пользуются популярностью запросы: "Маньяк в Барнауле 2016, новости" или "маньяк в Барнауле, 2016, на горе".

Маньяк в Барнауле, сентябрь 2016 года

ИА "Амител" обратилось за официальным комментарием к правоохранителям. В региональном управлении федеральной службы исполнения наказаний ответили, что никто из заключённых из мест лишения свободы не сбегал. В управлении Следственного комитета также убеждают, что в Барнауле нет никакого маньяка. И уж тем более никто не находил погибших от его рук детей.

Как подчеркнула помощник руководителя СУСК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Яна Кирпиченко, в настоящий момент в нагорной части Барнаула идёт поиск подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности. Речь идёт о единичном случае. Пострадавшая — молодая женщина 25 лет.