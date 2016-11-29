Мама Сергея Карякина рассказала Metro о детстве шахматиста

В семье Сергея Карякина все, включая бабушек и дедушек, интересовались шахматами на любительском уровне, поэтому не удивительно, что это увлечение настигло и будущего гроссмейстера.

– Серёжу шахматы заинтересовали, когда он услышал рекламу по телевизору, в которой говорилось, что пешка может стать ферзём, – рассказывает Татьяна Карякина. – В какой-то момент он сказал: «Я без шахмат жить не могу». Тогда я отвела его во Дворец пионеров, где была шахматная секция. Ему шести ещё не было, и тренер скептически отнёсся, сказал, что он маленький. Я согласилась, что ещё подрастём, а Серёжа стал возражать, что умеет играть. Тренер предложил ему показать, что он умеет, и сын стал всех обыгрывать, кто уже занимался. Тогда тренер сказал: пусть приходит.

Сергей Карякин был разносторонним ребёнком: занимался акробатикой, теннисом, плаванием, английским языком и даже немного борьбой, но его главной страстью стали шахматы. По словам Татьяны Карякиной, его никогда не заставляли заниматься, поэтому уже в детстве было понятно, что с таким желанием играть его ждёт большое будущее.

Главным поощрением для юного шахматиста в детстве был шахматный торт.

– Когда мы возвращались с турнира, бабушка к приезду пекла торт в шахматном стиле, – говорит мама Сергея. – Причём не просто, а если была какая-то партия, в которой определённая фигура играла решающую роль. Например, была жертва ладьи, тогда наша бабушка рисовала ладью. У нас целая галерея тортов была.

Перед встречей с Магнусом Карлсеном родные старались не нагружать Сергея разговорами о матче, понимая, что на него и так оказывается большое давление.

– У нас негласный договор, что во время этого матча мы не общаемся, потому что он максимально сконцентрирован. Естественно, что поздравляли, когда он выигрывал партию, но чтобы сейчас просто так болтать – такого нет.

Татьяна говорит, что успехи Сергея поспособствовали шахматному буму:

– В Советском Союзе шахматы были национальной гордостью. Потом это затихло, а сейчас опять. Я очень рада, что Серёжа сильно посодействовал возрождению этого интереса. Он уже дал толчок, когда стал самым юным гроссмейстером в 12 лет, в Крыму был настоящий шахматный бум. Сейчас всё то же самое перенеслось на масштаб страны.

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По словам Татьяны, поражения Сергей переносил без истерик. Во всяком случае, не показывал, что расстроен:

– Когда он был ребёнком, в детстве на турнирах было видно по другим детям, кто плачет, кто смеётся, а он выходил с одинаковым выражением лица. Конечно, переживал, но истерик не было.

Эту ночь мама Сергея провела у телевизора, наблюдая за решающей схваткой сына с норвежцем Карлсеном.

– Спать сегодня не будем, а будем сидеть до утра. Матчи поздние, – рассказала Татьяна Metro накануне игры. – Мне звонят многие знакомые и говорят, что смотрят, хотя утром надо идти на работу. Мы сидим дома, я это называю дежурствами. Как всё сложится, я не загадываю. Считаю, матч уже сложился хорошо. Конечно, мы желаем победы Серёже, нам очень хотелось бы этого. Но он уже сыграл с чемпионом мира на равных. Мы считаем, что он показал себя очень хорошо.