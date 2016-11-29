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Мама Сергея Карякина рассказала Metro о детстве шахматиста

  • Индира Шестакова

Также она поведала о том, как его поддерживают родные

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В семье Сергея Карякина все, включая бабушек и дедушек, интересовались шахматами на любительском уровне, поэтому не удивительно, что это увлечение настигло и будущего гроссмейстера.

– Серёжу шахматы заинтересовали, когда он услышал рекламу по телевизору, в которой говорилось, что пешка может стать ферзём, – рассказывает Татьяна Карякина. – В какой-то момент он сказал: «Я без шахмат жить не могу». Тогда я отвела его во Дворец пионеров, где была шахматная секция. Ему шести ещё не было, и тренер скептически отнёсся, сказал, что он маленький. Я согласилась, что ещё подрастём, а Серёжа стал возражать, что умеет играть. Тренер предложил ему показать, что он умеет, и сын стал всех обыгрывать, кто уже занимался. Тогда тренер сказал: пусть приходит.

Сергей Карякин был разносторонним ребёнком: занимался акробатикой, теннисом, плаванием, английским языком и даже немного борьбой, но его главной страстью стали шахматы. По словам Татьяны Карякиной, его никогда не заставляли заниматься, поэтому уже в детстве было понятно, что с таким желанием играть его ждёт большое будущее.

Главным поощрением для юного шахматиста в детстве был шахматный торт.

– Когда мы возвращались с турнира, бабушка к приезду пекла торт в шахматном стиле, – говорит мама Сергея. – Причём не просто, а если была какая-то партия, в которой определённая фигура играла решающую роль. Например, была жертва ладьи, тогда наша бабушка рисовала ладью. У нас целая галерея тортов была.

Перед встречей с Магнусом Карлсеном родные старались не нагружать Сергея разговорами о матче, понимая, что на него и так оказывается большое давление.

– У нас негласный договор, что во время этого матча мы не общаемся, потому что он максимально сконцентрирован. Естественно, что поздравляли, когда он выигрывал партию, но чтобы сейчас просто так болтать – такого нет.

Татьяна говорит, что успехи Сергея поспособствовали шахматному буму:

– В Советском Союзе шахматы были национальной гордостью. Потом это затихло, а сейчас опять. Я очень рада, что Серёжа сильно посодействовал возрождению этого интереса. Он уже дал толчок, когда стал самым юным гроссмейстером в 12 лет, в Крыму был настоящий шахматный бум. Сейчас всё то же самое перенеслось на масштаб страны. 

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По словам Татьяны, поражения Сергей переносил без истерик. Во всяком случае, не показывал, что расстроен:

– Когда он был ребёнком, в детстве на турнирах было видно по другим детям, кто плачет, кто смеётся, а он выходил с одинаковым выражением лица. Конечно, переживал, но истерик не было.

Эту ночь мама Сергея провела у телевизора, наблюдая за решающей схваткой сына с норвежцем Карлсеном.

– Спать сегодня не будем, а будем сидеть до утра. Матчи поздние, – рассказала Татьяна Metro накануне игры. – Мне звонят многие знакомые и говорят, что смотрят, хотя утром надо идти на работу. Мы сидим дома, я это называю дежурствами. Как всё сложится, я не загадываю. Считаю, матч уже сложился хорошо. Конечно, мы желаем победы Серёже, нам очень хотелось бы этого. Но он уже сыграл с чемпионом мира на равных. Мы считаем, что он показал себя очень хорошо.

Цитата

Татьяна Карякина

«Он очень добрый. В нём сочетается спортивный характер и житейская мягкость. Он сильный в спорте и хороший в жизни».

             Встречи с большими людьми. Карякин был в гостях у Ротшильда

За свою карьеру Сергею Карякину доводилось встречаться со многими известными людьми, в том числе первыми лицами государства. Например, в Доминиканской Республике он общался с президентом, а в Великобритании шахматист был в гостях у лорда Ротшильда.

– Когда Серёжа стал самым юным гроссмейстером, Ротшильд пригласил нас на яркий шахматный праздник. Тогда Серёжа играл вместе с английским шахматистом Дэвидом Хауэллом, который сейчас является одним из ведущих гроссмейстеров Англии. У нас сохранилась фотография, где они вместе с лордом Ротшильдом. Там же Серёжа дал самый большой в своей жизни сеанс одновременной игры. Он намотал огромное количество километров, как будто марафон пробежал. Тогда он сильно устал не сколько от игры, сколько от того, что пришлось много ходить.

Сергей Карякин встречался и со многими именитыми шахматистами. Но явных кумиров среди них у него не было.

– Ему нравились стиль игры и черты характера разных шахматистов, – рассказывает Татьяна Карякина. – От всех он набрал по чуть-чуть.

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