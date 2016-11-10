Муж телеведущей Ксении Собчак Максим Виторган выложил в своём блоге в Instagram совместную фотографию с супругой с премьеры фильма Павла Лунгина "Дама Пик". В подписи к фото Виторган поделился с подписчиками впечатлениями от фильма и пошутил по поводу беременности Собчак.

– Пока вы рассматриваете, на месте ли живот Ксении, расскажу вам о фильме "Дама пик" Павла Лунгина, – так начал Виторган своё сообщение.

В самом фильме Виторган отметил прекрасную операторскую работу и невероятную Ксению Раппопорт.

Напомним, что Ксения Собчак вот-вот должна родить ребёнка, долгое время она скрывала свою беременность и лишь относительно недавно призналась, что скоро станет мамой.

Фильм Лунгина рассказывает о вернувшейся в Россию оперной диве Софьи Майер и непростых отношениях в театральной труппе вокруг постановки оперы Чайковского "Пиковая дама".

В российском прокате фильм появится 17 ноября. Снимки с премьеры смотрите в фотогалерее выше.