Максим Виторган развеял слухи о том, родила его супруга Ксения Собчак ребёнка или нет. Тем не менее, в Интернете по-прежнему популярен запрос: "Ксения Собчак, родила мальчика или девочку".

"Пока вы рассматриваете, на месте ли живот Ксении, расскажу вам о фильме "Дама пик" Павла Лунгина", – пишет Максим Виторган на своей страничке в Instagram. Эта запись относится к фотографии, на которой он стоит рядом с Собчак. При этом у светской львицы виден большой живот, что говорит о её беременности.

Ксения Собчак, последние новости

Известная телеведущая Ксения Собчак, инстаграм которой каждый день мониторят тысячи подписчиков, старается не делать никаких заявлений о своей беременности. Изредка она выкладывает на своей страничке фотографии, на которых у неё большой живот.

Так, однажды в Instagram появился снимок, на котором Собчак делает стойку на голове, в другой раз светская львица была сфотографирована в бассейне во время посещения сауны.

Интерес к беременности Собчак есть и у звёзд шоу-бизнеса. Недавно знаменитая певица Наталья Ионова "Глюкоза" выложила на своей страничке в Instagram обложку журнала Tatler с обнажённой Собчак и подписала её так: "Смотрю и душа поёт! Прекрасная женщина в ожидании самого главного – новой жизни! Да и мы заждались! @xenia_sobchak, когда уже?"