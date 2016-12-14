Максим Решетников рассказал Metro, когда и как вырастут тарифы для москвичей на ЖКУ

C 1 июля 2017 года тарифы для москвичей на ЖКУ вырастут, постановили в мэрии Москвы. Эту и другие темы в эксклюзивном интервью с Metro обсудил Максим Решетников, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы

Предоставлено Департаментом экономической политики и развития города Москвы Фото:

Значит, плохие новости подготовили для москвичей?

Каждый год по всей стране традиционно происходит индексация тарифов. Так что я бы сказал, что это вполне рабочая новость.

Индексация будет проводиться с 1 июля. В среднем 6,7%, что укладывается в два ключевых параметра: предельный рост индексации тарифов, установленный Правительством РФ, и индекс инфляции (7,9%).

Сколько рост составит в абсолютном выражении?

Примерно 155 рублей с человека в месяц.

Как высчитывается, насколько будет повышаться тот или иной тариф?

При расчёте всегда движение производится с двух сторон.

Свои заявки на установление тарифов нам подают монополисты – ресурсоснабжающие организации. Но если бы мы их удовлетворяли полностью, то рост тарифов для жителей составил бы не 6,7%, а 30%. Они говорят: «У нас растут управленческие расходы», «Нам нужно срочно всё отремонтировать» и так далее. Мы анализируем их потребности, и если видим, что они завышены, что есть возможность оптимизации, отвечаем: «Нет, ребята. Вот вам 4% на повышение оплаты труда, всё остальное – за счёт повышения эффективности». Предлагаем, скажем, ремонт труб проводить в таком-то объёме, а ремонт офисов отложить. Вот такой процесс согласования идёт.

В Москве будет самый большой процент повышения тарифов?

Предельный индекс повышения тарифов для субъектов устанавливает федеральное правительство. Для выводов давайте дождёмся цифр по другим регионам.

Предусматриваются ли льготы?

Да, есть целая система льгот по категориям. Скидка варьируется от 30 до 100%. Но в среднем скидка составляет около 50%. В целом более трёх миллионов москвичей пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Существует и ещё одна эффективная система социальной поддержки. Если ваши расходы на ЖКУ превышают 10%, то вы получаете субсидию. Через этот механизм помощь получают ещё 700 тысяч московских семей.

В совокупности мы тратим порядка 50 млрд рублей на социальную помощь при оплате услуг ЖКХ. А в целом мы тратим более 100 млрд рублей на расходы, которые в ряде других субъектов перекладываются на жителей. Что это? Например, содержание дворов, услуги по вывозу мусора, услуги по содержанию общедомовых приборов учёта и так далее.

100 млрд рублей – это чувствительная сумма?

Это каждый третий рубль расходов на ЖКУ. Порядка 6% от общего бюджета города. Для городского бюджета это весьма чувствительно.

Вы очень спокойно рассуждаете о предстоящем повышении тарифов. Не ждёте недовольства горожан?

Рост тарифов никогда никого спокойным не оставляет. Тут позитива никакого нет. Когда что-то дорожает, всегда возникают вопросы.

Но мы исходим из чего? Есть тарифы, и есть платёж. Платёж – это тариф, умноженный на объём потребления. И москвичи сейчас имеют все возможности для управления объёмом потребления. Начнём с того, что все уже установили общедомовые приборы учёта. Никто по нормативам уже не платит. Никто не платит за соседскую квартиру, где живёт два десятка мигрантов. Теперь счётчики обслуживаются городом, город в них инвестирует, контролирует. И потребление воды падает. С 2010 года – на 29%! Это очень много.

В результате доля расходов москвичей на оплату ЖКУ от их общего дохода сейчас одна из самых низких в стране – 3%.В среднем по стране это 6%.