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Максим Решетников рассказал Metro, когда и как вырастут тарифы для москвичей на ЖКУ

  • Алексей Ширинкин

Представитель города также поведал о системе льгот

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы

C 1 июля 2017 года тарифы для москвичей на ЖКУ вырастут, постановили в мэрии Москвы. Эту и другие темы в эксклюзивном интервью с Metro обсудил Максим Решетников, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы

 

Глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников

Глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников

Предоставлено Департаментом экономической политики и развития города Москвы

Фото:

Значит, плохие новости подготовили для москвичей?

Каждый год по всей стране традиционно происходит индексация тарифов. Так что я бы сказал, что это вполне рабочая новость.

Индексация будет проводиться с 1 июля. В среднем 6,7%, что укладывается в два ключевых параметра: предельный рост индексации тарифов, установленный Правительством РФ, и индекс инфляции (7,9%).

Сколько рост составит в абсолютном выражении?

Примерно 155 рублей с человека в месяц.

Как высчитывается, насколько будет повышаться тот или иной тариф?

При расчёте всегда движение производится с двух сторон.

Свои  заявки на установление тарифов нам подают монополисты – ресурсоснабжающие организации. Но если бы мы их удовлетворяли полностью, то рост тарифов  для жителей составил бы не 6,7%, а 30%. Они говорят: «У нас растут управленческие расходы», «Нам нужно срочно всё отремонтировать» и так далее. Мы анализируем их потребности, и если видим, что они завышены, что есть возможность оптимизации,  отвечаем: «Нет, ребята. Вот вам 4% на повышение оплаты труда, всё остальное – за счёт повышения эффективности». Предлагаем, скажем, ремонт труб проводить в таком-то объёме, а ремонт офисов отложить. Вот такой процесс согласования идёт.

В Москве будет самый большой процент повышения тарифов?

Предельный индекс повышения  тарифов для субъектов устанавливает федеральное правительство. Для выводов давайте дождёмся цифр по другим регионам.

Предусматриваются ли льготы?

Да, есть целая система льгот по категориям. Скидка варьируется от 30 до 100%. Но в среднем скидка составляет около 50%. В целом более трёх миллионов москвичей пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Существует и ещё одна эффективная система социальной поддержки. Если ваши расходы на ЖКУ превышают 10%, то вы получаете субсидию. Через этот механизм помощь получают ещё 700 тысяч московских семей.

В совокупности мы тратим порядка 50 млрд рублей на социальную помощь при оплате услуг ЖКХ. А в целом мы тратим более 100 млрд рублей на расходы, которые в ряде других субъектов перекладываются на жителей. Что это? Например, содержание дворов, услуги по вывозу мусора, услуги по содержанию общедомовых приборов учёта и так далее.

100 млрд рублей –  это чувствительная сумма?

Это каждый третий рубль расходов на ЖКУ. Порядка 6% от общего бюджета города. Для городского бюджета это весьма чувствительно.

Вы очень спокойно рассуждаете о предстоящем повышении тарифов. Не ждёте недовольства горожан?

Рост тарифов никогда никого спокойным не оставляет. Тут позитива никакого нет. Когда что-то дорожает, всегда возникают вопросы.

Но мы исходим из чего? Есть тарифы, и есть платёж. Платёж – это тариф, умноженный на объём потребления. И москвичи сейчас имеют все возможности для управления объёмом потребления. Начнём с того, что все уже установили общедомовые приборы учёта. Никто по нормативам уже не платит. Никто не платит за соседскую квартиру, где живёт два десятка мигрантов. Теперь счётчики обслуживаются городом, город в них инвестирует, контролирует. И потребление воды падает. С 2010 года – на 29%! Это очень много.

В результате доля расходов москвичей на оплату ЖКУ от их общего дохода сейчас одна из самых низких в стране – 3%.В среднем по стране это 6%.

Цифра

700 000 семей получают адресную социальную поддержку по оплате ЖКУ в Москве. 4 млн человек (каждый третий москвич) пользуются льготами и субсидиями. В столице 52 льготные категории граждан – это самое большое количество категорий в России.

                                    «Мы в постоянной гонке с ожиданиями»

 

В прошлый раз мы разговаривали в конце 2015 года. Вы тогда высказывали осторожные оценки на этот год. Оправдались они?

Год точно закончился лучше (а где-то даже существенно лучше), чем мы предполагали. Худшие сценарии развития ситуации точно не оправдались. Бюджет подтвердил, что наш консервативный прогноз социально-экономического развития был верным.

Экономика адаптировалась к новым условиям, и развитие пошло в разных секторах. Идёт структурная перестройка экономики города. Запас прочности московской экономики был достаточно большой. Вопрос – какие дальше будут темпы развития.

Теперь давайте поговорим о прогнозах на 2017 год.

Он, с одной стороны, будет не хуже, чем этот. Но, с другой стороны, будет непросто, так как выросли ожидания. Никто не хочет просто выживать, все хотят развиваться. Более того, все хотят видеть своё место в планах развития города.

Например, развивается не просто МЦК, меняется вся жизнь вокруг него, вовлекаются в оборот большие территории, там возникает другой уровень безопасности, меняется схема движения транспорта.

Кстати, меняется вся жизнь и в пешеходных зонах... Я отпуск свой краткий провёл в Москве, гулял по городу. В пешеходных зонах уже полно жизни!

А мне кажется, что там ещё полно работы.

Конечно! Надо делать, чтобы это были не отдельные зоны, а взаимосвязанный центр.

Но ведь там стало больше ресторанов (не только сетевых), галерей, мастерских. Надо, чтобы жизнь в городе становилась более удобной, и наша задача создавать для этого условия. Благо город не боится предоставлять налоговые льготы, поощрять развитие, давать скидки научным организациям. Через это мы пытаемся влиять на структуру экономики.

При этом нам надо всегда понимать, что мы должны сравнивать себя не только с другими российскими городами. Мы должны понимать, как идёт развитие в Европе, Азии. Как развивается и Китай, и Казахстан, и Белоруссия, и Восточная Европа, и Стамбул. Мы находимся в условиях жёсткой конкуренции, причём не столько за капитал, сколько за людей, за креативный класс, который создаёт новую экономику и рабочие места. Это может быть 1% населения, но если он есть, то есть и движение в экономике. А если его нет, что ни делай, ничего не получится.

В этом миссия Москвы. Конкурируя за креативный класс, мы решаем задачу по развитию страны. Так же, как её решают Петербург, Казань, Ёбург, Владивосток и так далее.

Так есть ли предпосылки для развития этого класса в следующем году?

Да. Как мне кажется, мы не зря отработали в этом году. Результаты есть.

Мы находимся в постоянной гонке с ожиданиями москвичей да и федерального правительства. И эта планка постоянно растёт.

 

Цитата

Глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников

«Рост тарифов никогда никого спокойным не оставляет»

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