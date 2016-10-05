В рамках меморандума о сотрудничестве между Петербургом и Веной, который был подписан в этом году, два города теперь будут обмениваться культурными проектами, первым из которых стал гала-представление «Имперские столицы: Вена и Санкт-Петербург». Гала-представление прошло под эгидой культурной программы Петербургского международного газового форума 2016.

- Основа нашего проекта – культурная, а также социальная ответственность бизнеса, - говорит представитель «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко. – Мы собрали хорошую команду музыкантов и драматических актеров, долго работали над оригинальным видеорядом и продумывали программу вечера. Основная направленность была показать русскую и австрийскую музыкальную культуру.

Участниками проекта стали не только ведущие музыканты двух стран, но и известные российские актеры - Марина Александрова, Антон Шагин и Максим Матвеев, которые выступили рассказчиками в этой постановке.

Венчает великолепное созвездие артистов альтист Юрий Башмет, который встал за дирижерский пульт.

- Главный посыл этого спектакля – сохранять все то, что в истории было хорошего и делать акцент на этом, тогда ничего не потеряется, - говорит Юрий Башмет. – Как ни крути, но менталитет великих империй до сих пор живет в атмосфере, поэтому идея этого фестиваля вот это имперское ощущение исторического достоинства.

Специально для гала-представления была написана необычная история двух богов ветра – Зефира и Борея (их сыграли Максим Матвеев и Антон Шагин), которые решили побороться за внимание красавицы Евгении (Марины Александровой). Вместе с девушкой они путешествуют по двум столицам, переносятся в разные эпохи и пытаются выведать у нее, какая же столица лучше. В финале выступления Евгения делает необычный выбор.

- Оба города достойны друг друга, а искусство и музыка – лучший мост, соединяющий две великие культуры, - говорит Александрова.

Увлекательные рассказы о Вене и Санкт-Петербурге перемежаются выступлениями прославленных классических музыкантов, среди которых - скрипач с мировым именем Вадим Репин - он исполнил на скрипке арию Ленского.

Необычным номером удивил гостей и Александр Лемешев, который в сопровождении оркестра сыграл на стеклянной арфе танец феи Драже из балета Чайковского «Щелкунчик».

Отметим, что на концерте присутствовали несколько десятков детей, подопечных детских деревень SOS, а все вырученные средства от продажи билетов на гала-представление пойдут в один из благотворительных фондов России. Кстати, организаторы концерта заверили Metro, что следующий такой концерт обязательно пройдет в Вене, а сама акция станет ежегодной.