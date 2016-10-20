Музыкант Андрей Макаревич оставил комментарий по поводу смерти одного из лидеров ополчения Моторолы (Арсения Павлова). На своей страничке в Facebook он предположил, что действия Павлова могут быть подпадать под статью.

Макаревич рассуждает: «Ребята, совершенно серьезно обращаюсь к более юридически подкованным, чем я: существует ли в России закон, запрещающий гражданам России участвовать в боевых действиях за пределами страны? Если закон такой есть, и наша стремительная Дума его еще не отменила, то гражданин России по прозвищу Моторола, согласно этому закону, преступник. Или нет такого закона?»

Отметим, что в комментариях к записи музыканта люди соглашаются с ним. Пользователи указывают, что «статью 208 УК РФ никто не убирал из российских законов». И напоминают, что Моторола был не только участником вооруженного формирования, но и организатором отряда «Спарта».

Напомним, Моторола погиб 16 октября в подъезде собственного дома в центре Донецка. По предварительным данным, смерть наступила в результате подрыва взрывного устройства в лифте. В ДНР взрыв квалифицирован как теракт.

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