Известно, что мировая знаменитость певица Мадонна очень яро болела за победу Хиллари Клинтон в президентских выборах США. Сегодня, после того, как стало известно о победе Дональда Трампа, Мадонна призвала сторонников бывшего госсекретаря не сдаваться.

На своих страницах в Instagram и Facebook она написала: "A New Fire Is Lit 🔥 We Never Give Up. 🔥We Never Give In' 🇺🇸" -Madonna".

Напомним, примерно месяц назад Мадонна обещала отблагодарить американцев за каждый голос в пользу Хиллари. В подарок звезда обещала оральный секс.

Клинтон проиграла. Теперь пользователи соцсетей задаются вопросом, не проделки ли это Мадонны. Мол, вдруг она испугалась исполнения своего обещания.

Все новости о выборах президента США смотрите ЗДЕСЬ.