Сегодня ночью в США прошли выборы 45-го президента. Нешуточная борьба развернулась между двумя кандидатами: республиканцем Дональдом Трампом и демократом Хиллари Клинтон.

Не смогли остаться в стороне и американские селебрити – звёзды тоже проголосовали на выборах президента США. Некоторые из них даже выложили фото с избирательных участков.

Я проголосовала! И вы тоже должны! Все должны проголосовать, – написала на своей странице в Instagram певица Леди Гага.

Свой гражданский долг отдала и Мадонна. Она опубликовала фотографию возле трибуны для голосования.

Своё фото с выборов президента США выложила и Кэти Перри. Она по такому случаю надела костюм цветов американского флага.

Впрочем, никто из звёзд не уточнил, за кого именно они проголосовали на выборах президента США 2016 года. Тогда как ранее многие из них выказывали свою поддержку Хиллари Клинтон.

Так, открыто поддерживали Клинтон: Кэти Перри, Бейонсе, Том Хэнкс, Мадонна, Джордж Клуни, Ким Кардашьян и многие другие.

Согласно предварительным итогам и результатам выборов, новым президентом США стал Дональд Трамп.

Его кандидатуру изначально поддерживали Майк Тайсон, Джон Войт, Кид Рок, Халк Хоган и Жан-Клод Ван Дамм.