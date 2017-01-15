Режиссёр "Шестого чувства" возвращается к мастерским неожиданным поворотам сюжета. Но Шьямалан отмечает, что именно талант МакЭвоя, позволивший ему перевоплотиться в персонажа с 23 личностями, обеспечивает фильму шокирующий эффект.

Создание фильма заняло у вас два года. Почему так долго?

Для меня это нормально. Но я долго вынашивал эту идею. На создание фильма ушло от полутора до почти двух лет.

Почему вы вернулись к персонажу (Кевину, которого сыграл актёр Джеймс МакЭвой) с множественным расстройством личности?

Мне нравится этот персонаж. Было даже страшно писать что-то настолько дерзкое, страшное и забавное. Это предмет моей любви, так как в нём есть то, что всегда было близко мне. Инопланетяне, призраки, а также подобные Кевину герои, чей мозг умещает в себе множество людей. И это не просто личности, это совершенно разные люди в одном теле. Это невероятно.

Каково было работать с Джеймсом МакЭвоем?

Не знаю, как бы справился без него. Когда я подбирал актёра на главную роль, были те, кто наделены душевной энергией, физическими данными, эмоциональностью, драматичностью — качествами, необходимыми, чтобы исполнить эту роль. Потому что не хотелось, чтобы герой был простым. Он должен быть прямо на грани острым и при этом забавным. Мне очень повезло с Джеймсом, который справился с этими задачами. Его театральный опыт… и он был связан с темой множественной личности ещё до меня. Он думал о создании фильма много времени назад. Так что мне очень повезло заполучить в фильм актёра мирового класса, который знаком с темой. Это было великолепно. Он не боится продолжительных кадров. А ведь некоторые кадры сцен терапии были продолжительностью от шести до восьми минут. А он даже не моргнул. Он очень смелый.

И почему вы выбрали Анью Тейлор-Джой для роли Кейси?

Анья Тейлор-Джой проходила прослушавшие вместе с остальными девушками через видеозаписи. Когда я увидел её запись, я спросил: “Кто эта девушка?” Я позвал её вместе с парой других девушек, но уже тогда знал, что для роли нужна именно она. Она одна из особенных актрис. Сейчас ей всего 20. Она играла в фильме “Ведьма”. Она сильно отличается от остальных. Она когда-нибудь станет одной из самых больших звёзд кино, если захочет этого.

Думаю, и Джеймс, и Анья будут в списке номинантов кинопремий, так как их игра впечатляет.

Приходилось ли МакЭвою проводить много физических тренировок для роли?

Да, для того, чтобы перевоплотиться в зверя, он работал с тренером. Мы хотели, чтобы Джеймс был физически внушительным. Он и так был очень подтянутым, так что мы начали не с нуля, но ему пришлось поработать вместе с тренером.

Зверь полностью настоящий?

На 98% это Джеймс, но мы добавили вен.

Что было самым очаровательным, что вы отметили при первом просмотре фильма?

Когда я в первый раз смотрел фильм… Я пытаюсь вспомнить. Фильм шёл три часа. Я был поражён юмором. Я не осознавал, насколько он важен для фильма. Настолько мрачная тема, но при просмотре смеёшься, не переставая.

Есть ли что-то, что вы бы сделали иначе?

Если я вижу, что что-то не так, я переснимаю сцены. Я зову актёров и говорю: “Мне не нравится эта сцена, давайте вернёмся и переделаем”. Они такие прекрасные — всегда соглашаются. Думаю, я переснимал четыре раза.

А как вы понимаете, когда нужно перестать всё переделывать?

Знаете, вы смотрите сами, показываете людям и смотрите на их реакцию. Если это выглядит захватывающе и без шероховатостей, то всё расцветает, как цветок. Когда вы ловите это чувство… и осознаёте, что оно растёт и растёт, становится понятно, что всё идёт правильно.

В чём главное послание, которые вы адресовали зрителю?

Что же, это довольно комплексный и сложный фильм, где главный злодей, быть может, и не злодей вовсе. Делают ли травмы прошлого нас сильнее или слабее? Вот в чём вопрос.

Оригинальный текст: Люсия Эрнандес