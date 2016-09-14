16 сентября состоится лунное затмение, наблюдать за которым можно будет с помощью специальных приспособлений. В честь этого события Московский планетарий решил устроить "Ночь наблюдателей Луны", во время которой все желающие смогут полюбоваться на происходящее с помощью телескопа.

Начнётся мероприятие в 21.00 в Парке неба. Гостей ждёт не только увлекательное наблюдение за небесным событием, но и экскурсия по астрономической площадке и лекция о космических объектах.

Как рассказал Metro руководитель астрономического комплекса Московского планетария Ярослав Турилов, лунное затмение 16 сентября будет частичным, поэтому не стоит ожидать того, что земной спутник полностью погрузится во тьму.

-Лунное затмение происходит в моменты полнолуния. Также для этого Солнце, Земля и Луна должны находиться на одной прямой. Благодаря этому в момент затмения земная тень ложится на естественный спутник нашей планеты. Лунное затмения бывают разные: бывают полные, а бывают частные. Завтра у нас будет полутеневое, так что мы будем видеть Луну, просто северная часть диска немного потемнеет. Невооружённым глазом этого можно даже не заметить. Чтобы наблюдать за происходящим потребуется специальное оборудование: телескоп или фотоаппарат с хорошим объективом. Само затмение начнётся в 19:54 по московскому времени, максимальное погружение в полутень земли состоится в 21:55, а закончится небесное явление в 23:53, - отметил он.

В тоже время астролог-ректор Русской астрологической школы, кандидат биологических наук Михаил Бородачев объяснил Metro, что лунное затмение 16 сентября может не только стать любопытным астрономическим явлением для наблюдения, но и повлиять на поступки и здоровье людей.

-Затмения всегда влияют на психику людей, недаром в древности с ними связывали смену ситуации в государстве и в личной жизни. Во время затмения и полнолуния бывают ситуации, когда биосфера Земли подвергается изменению: магнитные и гравитационные поля растягиваются и это влияет на жизнедеятельность биологических структур наших организмов и, в частности, на психику. Полнолуние — это скопление избыточной психической энергетики, а затмение луны резко выключает эту "лампочку". Человек как бы был на повышенных энергиях и вдруг начинается резкий спад. Это всё вызывает ощущение бессознательной тревоги и люди начинают неадекватно действовать. В этот раз затмение связано с астрологической растяжкой энергии Девы и Рыбы. Дева – это скрупулёзность, тщательность, где-то даже мелочность, а Рыбы — это иллюзии. Преодоление этого противостояния Дева-Рыбы требует более трезво относиться к своей реальности и не впадать в иллюзии по поводу новых встреч, деловых отношений. Нужно всё перепроверить несколько раз, прежде чем окунаться во что-то новое в этот период, - заключил он.



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