Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что на выборах президента США может победить Дональд Трамп, потому что американское общество не готово к избранию женщины на пост президента, сообщает РИА.

— Мне кажется, что общество США еще не готово избрать женщину, даже такую опытную, как Клинтон, — заявил Лукашенко.

Ссылаясь на данные последних опросов общественного мнения среди граждан США, Лукашенко считает, что у кандидата от республиканцев есть все шансы занять пост главы государства.

— Если динамика сохранится, то он победит не меньше, чем на 5-7%. Это моя точка зрения, — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер также выразил сомнение, что женщина сможет управлять американским военным потенциалом и спецслужбами. Аналогичной позиции президент придерживается и в отношении своей страны, считая, что белорусское общество тоже не готово избрать президентом женщину ввиду полномочий, которыми наделяет главу государства конституция.

Выборы президента США пройдут 8 ноября. Согласно данным опроса, обнародованного 8 сентября, Трамп вырвался вперёд и впервые с начала предвыборной кампании опережает Хилари Клинтон. На данный момент его преимущество над кандидаткой от демократов составляет 2%.