Московский центр непрерывного математического образования при содействии министерства образования и науки России назвал список лучших школ России Топ-500 по итогам 2016 года. Об этом в четверг сообщает РИА Новости.

Возглавил рейтинг лучших школ России-2016 Президентский физико-математический лицей №239 из Санкт-Петербурга, следом за ним идут Республиканский центр для одарённых детей из Саранска и школа № 1329 из Москвы.

В пятёрку рейтинга топ-500 лучших школ России также вошли Специализированный учебно-научный Центр МГУ имени Ломоносова, школа имени А.Н.Колмогорова (Москва) и школа № 57 (Москва).

В топ-25 лучших школ России-2016 также вошли учебные заведения из Челябинска, Набережных Челнов, Новосибирска, Екатеринбурга, Вологды, Казани, Омска, Ижевска и Кирова.

Всего в топ-500 лучших школ России 150 учебных заведения из Москвы, 31 школа из Санкт-Петербурга, 21 — из Татарстана и 18 — из Челябинской области. Таким образом, в список попали школы из 73 регионов России.

При этом в список лучших школ 2016 года не попали учебные заведения из Еврейской автономной области, Забайкальского края, Карачаево-Черкесии, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Северной Осетии, Дагестана, Ингушетии, Чечни, Хакасии, Тувы и Сахалинской области.

Заметим, что при составлении списка Топ-500 лучших школ России-2016 учитывались результаты итоговых экзаменов в 9-х классах и выступлений учеников на Всероссийской олимпиаде школьников.

С прошлого года в рейтинге не учитываются результаты ЕГЭ выпускников.

Полный список лучших школ России - 2016 смотрите ЗДЕСЬ