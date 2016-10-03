Ночные фото разведённых мостов можно будет увидеть в свободном пространстве «Цифербург». Во вторник, 4 октября, в 19.30 СПб ГБУ «Мостотрест» совместно с Сообществом питерских блогеров откроют фотовыставку "Крылья мостов".

в экспозицию вошли лучшие фотографии, которые блогеры сделали во время ночных экскурсий на разводные мосты минувшим летом в рамках проекта «Блогеры разводят мосты».

- На еженедельных экскурсиях мы знакомим участников с секретами внутренней «кухни» работы «Мостотреста», - рассказали в пресс-службе предприятия. - У блогеров впервые была возможность не просто посмотреть на разводные мосты снаружи, но и заглянуть внутрь конструкций, послушать рассказы инженеров и механиков и стать свидетелями запуска заветной кнопки, которая разводит створы моста и открывает для судов проход по Неве.

Героями фотографий стали не только разводные пролеты или скрытые от жителей и гостей города внутренние помещения мостов, но и опытные механики, десятилетиями работающие на этих важнейших для города дорожных сооружениях, отметили в пресс-службе КРТИ.

В рамках выставки будет дан старт онлайн-голосованию за лучшую фотографию.