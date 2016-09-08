Известный ловец покемонов и видеоблогер Руслан Соколовский покинул СИЗО и теперь будет находиться под домашним арестом, сообщает Ura.ru. Свердловский областной суд изменил меру пресечения.

Молодой человек будет проживать в квартире одного из своих адвокатов — Станислава Ильченко, так как собственного жилья у него нет: ранее он жил в арендованной квартире. Находясь под домашним арестом, он будет обязан соблюдать особый режим. Блогеру запрещено выходить из дома, пользоваться Интернетом, а звонить по телефону он имеет право лишь в экстренных случаях.

Напомним, что видеоблогер ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, чем привлёк внимание СМИ и правоохранительных органов. Ему предъявили обвинение по двум статьям уголовного кодекса: часть 1 статьи 282 УК РФ "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства" и часть 2 статьи 148 УК РФ "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

Ранее Кировский районный суд города постановил взять его под стражу на два месяца, но защитники Соколовского это решение обжаловали.

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