Одна из самых успешных рок-групп XX века Led Zeppelin представляют неизданный ранее лайв What Is And What Should Never Be, исполненный в рамках записи BBC на выступлении группы в Париже в конце 60-ых. Трек станет частью обновленного сета, в который войдут записи с концертов 1969-1971 гг, ранее считавшиеся утерянными. Сборник " THE COMPLETE BBC SESSIONS", ремастерингом которого занимался сам лидер группы Джимми Пейдж, поступит в продажу 16 сентября . Трек можно послушать ниже. Предзаказ альбома...