В районе железнодорожной станции "Обухово" в Невском районе Петербурга местные жители накануне заметили разгуливающего лося. По словам специалистов городского Комитета по природопользованию, животное появляется там на протяжении последних двух недель. Было решено изловить лося и переместить в безопасную для него среду обитания. К тому же крупное животное представляло угрозу и для работников железнодорожной станции, и для петербуржцев в случае, если бы вышел на автомобильную дорогу. Последнее время в городе участились случаи ДТП с участием лосей.

Под Петербургом насмерть сбили лося, ещё один замечен на КАД

У Пулково в сбитого на дороге лося выпустили семь пуль

На Мурманском шоссе машина насмерть сбила лося

Работы по эвакуации лося с территории железнодорожной станции организовал Комитет по природопользованию Петербурга вместе с сотрудниками городского управления ветеринарии, Октябрьской железной дороги, МЧС по Фрунзенскому району, ОМВД по Фрунзенскому району, а также Центром реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин».

- У лосей сейчас сезон размножения, так называемый период гона, который обычно длится около двух месяцев – с конца августа до конца октября, - поясняет начальник отдела экологического надзора объектов животного мира Комитета по природопользованию города Николай Ахматович. - Они ведут себя очень активно, у них теряется осторожность, и они могут быть встречены в местах постоянного пребывания людей. По нашей информации, за последние две недели в город заходили 4 лося. Необходимо помнить, что лось – это мощное опасное животное, к которому не нужно приближаться. Почуяв угрозу, он может напасть.

Территория для поиска лося представляла собой лесную полосу площадью порядка 4,5 га. Опытные специалисты довольно быстро обнаружили место отдыха животного, обглоданные деревья, затем и самого лося, точнее лосиху высотой примерно 2 м, весом около 200 кг. Животное удалось усыпить с помощью духовой винтовки с наркозом. По результатам осмотра лося выяснилось, что у него серьезное заболевание суставов, а также заражение крови. К сожалению, животное скончалось.