В Отрадном на Ленинградском шоссе под колёса автомобиля попал лось. Как рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург", лесной зверь в результате полученных травм погиб.

- На шоссе в Отрадном сбили взрослого лося. Машина прилично разбита, - пишет автомобилист, который был на месте ДТП. - Все, кроме лося, целы. Берегите себя и животных. Пробки нет. ДПС на месте.

Как ранее сообщало Metro, последнее время участились случаи, когда сохатые появляются не только на шоссе в области, но и на городских улицах.

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Проблеме животных, погибающих на дорогах, сотрудники музея Выборгского замка посвятили акцию.

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