Британские зооактивисты провели необычную рекламную акцию на станции лондонского метро Клэпхэм-Коммон, там они выкупили все рекламные места, чтобы вместо неё разместить фотографии бездомных кошек, сообщает британское Metro. Таким образом волонтёры хотели вдохновить жителей британской столицы взять себе домашнего любимца из питомника.

Авторами акции является группа The Citizens Advertising Takeover Service (Служба захвата рекламы гражданами, сокращенно CATS). Чтобы собрать деньги на аренду щитов, активисты запустили сбор средств на краудфаундинговой платформе Kickstarter. Для своих целей они смогли собрать 23 тыс. фунтов стерлингов и арендовать на них 68 щитов.

"Люди, стоящие за этой акцией, — добровольцы, которые собрали деньги на Kickstarter. Мы хотим вдохновить людей иначе взглянуть на мир, чтобы они поняли, что у них есть возможность его изменить", - рассказал изданию один из организаторов акции Джеймс Тернер.