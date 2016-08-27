Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на Ленинском проспекте, 120, в "люльке" вышки в момент падения находились три человека, которые занимались капитальным ремонтом дома. Все рабочие получили серьёзные травмы.

– Полиция, 4 реанимации, 1 скорая, и машина МЧС..... Пришлось вырезать их из корзины. И кто работает при таком ветре – непонятно, – пишет один из свидетелей случившегося в паблике «ДТП и ЧП/Петербург».

Отметим, что 27 августа в городе объявлено штормовое предупреждение. ГУ МЧС России по Петербургу предупреждает, что в отдельных районах города ветер усилится до 22 м/с.

Еще один петербуржец едва не стал жертвой разгулявшегося ветра на проспекте Культуры в северной части города. На автомобиль Volvo чуть не рухнуло дерево. Оно упало всего в 10 см от капота.

Несколько старых деревьев, не удержавшись под мощными порывами ветра, упали также на дорогу в сторону Молодёжного, Полян, Игоры и поселка Стеклянный.