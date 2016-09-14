Помешанный на спаривании самец эспаньольской черепахи (Chelonoidis hoodensis) Диего практически в одиночку спас свой вид, который обитает только на острове Эспаньола (один из островов Галапагос). По данным Tha Daily Mail, Диего больше ста лет и за всю свою жизнь он стал отцом 800 черепашат.

«Он очень сексуально активный самец-производитель, – говорит Вашингтон Тапия, специалист по сохранению черепах в Галапагосском национальном парке. – Он внёс огромный вклад в заселение острова Эспаньола».

Диего случайно нашли в зоопарке Сан-Диего (США) после того, как эспаньольскую черепаху признали отдельным биологическим видом галапагосских черепах.

«Мы не знаем точно, как и когда он оказался в Штатах. Возможно, он был перевезён туда одной из научных экспедиций с острова Эспаньола между 1900 и 1950 годами», – говорит Тапия.

В 1976 году Диего был отправлен обратно на Галапагоссы, где тогда жили ещё один самец и 12 самок.

Постепенно в рамках программы по спасению эспаньольских черепах на остров Эспаньола выпустили 2 тыс. новых особей, 40% которых являются «детьми» Диего. Благодаря этой программе, эспаньольские черепахи перестали быть вымирающим видом.

Сейчас Диего живёт в центре размножения черепах на соседнем острове Санта-Крус вместе с гаремом из шести самок, с которыми спаривается до сих пор.