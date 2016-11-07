В многофункциональном пространстве DI Telegraph 19 и 20 ноября пройдёт этап международного чемпионата по интеллектуальным играм Mission: Unlock Enoch, который завершит серию общероссийского отбора. До 12 ноября можно зарегистрироваться на сайте, пройти предварительную онлайн-квалификацию либо сделать то же самое на месте.

Команды по четыре человека проходят квест на сообразительность, смекалку и логическое мышление, чтобы выбраться из таинственного куба. Четвёрка сильнейших поедет на мировой финал в Будапешт в марте, где представители разных стран пройдут уникальный квест в дополненной реальности.

Отборочные туры продолжаются. До вчерашнего дня в России лучшей была команда Bober named Anton из Воронежа. Ребята смогли выбраться из комнаты за 10 минут 53 секунды 305 миллисекунд.

– Двое из нас прошли заочный этап на сайте, а двое присоединились непосредственно перед мероприятием, – рассказывает Станислав Бобровский. – Наш секрет – в слаженности и тактике. Мы старались быстрее решить задачу на текущем мониторе и бежали помогать остальным. Если станем победителями от России, постараемся не оплошать на мировом финале.