С 13 на 14 декабря людей ждёт последнее суперлуние этого года. При этом оно будет настолько ярким, что даже затмит идущий в этот период на Землю метеорный поток Геминиды. Как сообщается на сайте NASA, пик суперлуния придется на 4.05 утра.

Наблюдать астрономическое событие можно будет невооружённым глазом, при условии безоблачной погоды. Во время суперлуния спутник выглядит визуально намного больше и ярче обычного, примерно на 14% и 30% соответственно.

Напомним, что предыдущее суперлуние можно было наблюдать 14 ноября. Оно было самым ярким за последние 68 лет. Также ещё одно суперлуние было 16 октября. В следующем году подобное явление можно будет наблюдать лишь 3 декабря.

Стоит добавить, что астрологи предупреждают, что в день суперлуния под влиянием нашего спутника могут проявить себя некоторые заболевания и возможен ряд природных катаклизмов.

Читайте также: Земляне увидели самую большую Луну за последние 68 лет

Читайте также: Cуперлуние 14 ноября 2016: Астрологи предсказывают обострение психики