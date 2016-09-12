Компания Wargaming рада анонсировать серию внутриигровых ивентов, посвященных первому боевому применению легендарного британского танка Mark I. Именно эта модель сто лет назад положила начало господству стальных машин в наземных боевых действиях.

Празднование начнется 14 сентября в World of Tanks Xbox/PS4; 15 сентября эстафету подхватит PC-версия игры; World of Tanks Blitz присоединится к веселью 19 сентября.

В компании также подготовили специальное панорамное видео «Виртуальные экскурсии по первым танкам» в формате 360 градусов, дающее возможность устроить экскурсию по музею в Бовингтоне и изучить ранние модели военных машин, главным героем которых станет Mark I. Видео сочетает в себе как живые панорамные съемки, так и внутриигровые кадры легендарного "британца".

Кроме того, AR-приложение «Tank 100», разработанное совместно с танковым музеем и доступное на платформах iOS и Android, позволит увидеть Mark I при помощи технологии дополненной реальности.

– Команда Wargaming по-настоящему увлечена не только видеоиграми, но и военной историей. Именно это движет нашу компанию вперёд, — говорит глава Wargaming Виктор Кислый. — В сентябре наступает 100-летняя годовщина одного из важнейших событий в истории военной инженерии. С появлением Mark I началась настоящая эра танков, и мы бы хотели отпраздновать это грандиозное событие вместе со всеми нашими "танкистами".