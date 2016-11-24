Ляйсан Утяшева выложила на своей страничке Инстаграм видео приготовления домашнего пирога. Правда, не в видео, не в комментариях поклонники так и не узнали рецепта блюда. И даже не поняли, что же все-таки готовила Ляйсан: заливала готовое тесто на прямоугольный противень, а из духовки доставала готовый пирог в круглой форме для выпекания. Или наоборот?

Поклонники пытались обсудить это в комментариях, но признавались, что их отвлекало. Они не могли оторвать взгляд от очень глубокого декольте. Выглядело все очень откровенно.

- Из всего увиденного мне понравилось декольте.

- Так это видео из-за декольте и выложено, в принципе, там нечего смотреть.

- Даже я частенько отвлекалась от пирога! А главное, откуда такие размеры, не замечала раньше.

- Ляйсан, вы сделали грудь? Очень женственно и красиво!

В итоге, поклонники так и не разобравшись, просто пожелали, чтобы Ляйсан почаще выкладывала подобные видео.