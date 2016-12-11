Избранный президент США Дональд Трамп назвал "смехотворными" заявления ФБР о вмешательстве России в выборы в США, сообщает Fox News. — Это всего лишь очередное оправдание. Я не верю в это, — сказал Трамп, — Каждую неделю появляются новые оправдания. Как вы знаете, мы одержали внушительную победу в Коллегии выборщиков. Трамп отверг обвинения, при этом поразмыслив на тему кибератак: — Никто реально не знает, а компьютерные взломы очень интересны. Если вы не поймали хакера прямо во время взлома,...