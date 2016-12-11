«Думаю, лягушка похожа на принцессу Лею из «Звёздных войн». А ещё может показаться, что у неё наушники на голове».
Танто Йенсен, фотограф, Индонезия
Цифра
20
минут улитки ползали по лягушке, после чего направились в лес.
У поклонников саги «Звёздные войны» находятся фанаты по всему миру и, как оказалось, даже в дикой природе. Эта древесная лягушка, которая обитает в Австралии и Новой Гвинее, ужасно похожа на персонаж фантастической серии – принцессу Лею. В этом ей помогла пара улиток, напоминающих «бублики» прически героини фильма.