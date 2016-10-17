"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли нулевую ничью в центральном матче 8-го тура чемпионата Англии (0:0).

Несмотря на отсутствие голов, соперники показали содержательную и динамичную игру. Во втором тайме "Ливерпуль" был ближе к победе, создав несколько верных голевых моментов. Впрочем, на ленточке безупречно действовал голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, ставший главным героем матча.

Таким образом, команда Юргена Клоппа прервала серию из четырех побед подряд в чемпионате, а "Манчестер Юнайтед" не смог обыграть соперника во второй встрече кряду.

В турнирной таблице "Ливерпуль" с 17 очками занимает четвертое место, "Манчестер Юнайтед", набрав 14 баллов, идет седьмым.

22 октября "Ливерпуль" на своем поле сыграет с "Вест Бромвичем", а "Манчестер Юнайтед" на следующий день — с "Челси".