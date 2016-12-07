В ночь на четверг, 8 декабря, будут разведены два моста, сообщает СПб ГБУ «Мостотрест» накануне. Большеохтинский мост будет разведен с 02-00 до 05-00, Литейный мост - с 01-40 до 04-45. разводка мостов связана с запланированным техническим обслуживанием механизмов.

Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры также напоминаем, что Тучков мост закрыт для движения транспорта с 00-00 до 06-00.

Напомним, что навигация завершилась 30 ноября. С 1 декабря разводка мостов в Петербурге осуществляется по разовым заявкам.