В центре внимания болельщиков вновь оказался главный футбольный европейских турнир – Лига чемпионов. Результаты вчерашних игр вряд ли обрадовали поклонников киевского "Динамо" и "Ростова". Любопытными стали результаты и других матчей, в особенности поединка "Барселона" – "Селтик" (7:0, обзор матча можно увидеть в Интернете).

"Бавария" – "Ростов", 13 сентября 2016 года

Мюнхенская "Бавария" камня на камне не оставила от обороны "Ростова", спокойно обыграв вице-чемпиона России на "Альянц-Арене". Счет матча "Бавария" – "Ростов" 5:0. Изначально шансы российского клуба оценивались как невысокие, сказалось также отсутствие еврокубкового опыта.

Во втором туре группового этапа 28 сентября "Ростов" примет голландский ПСВ, а "Бавария" в этот же день на выезде сыграет с мадридским "Атлетико". Матчи "Ростов" – ПСВ и "Ростов" – "Атлетико" выглядят не столь безнадёжными для россиян – ростовский клуб сохраняет все шансы на выход в плей-офф.

Лига чемпионов, результаты вчерашних игр

"Барселона" – "Селтик", обзор матча 13.09.16

Испанский футбольный гранд уничтожил соперников из Шотландии. Видео обзор матча "Барселона" – "Селтик" можно, в принципе, не смотреть – преимущество одной команды над другой колоссально. Очередной великолепный матч провёл аргентинец Лионель Месси, который оформил хет-трик. Он открыл счёт уже на третьей минуте, после чего "Селтик" посыпался. Кроме того, дублем отметился уругваец Луис Суарес.

"Динамо" Киев – "Наполи", обзор матча 13.09.16

В Киеве местное "Динамо" удачно начало матч против команды "Наполи", за которую когда-то выступал Диего Марадона. На 26-й минуте счёт открыл Денис Гармаш. Но после этого итальянцы перехватили инициативу и уже к 45-й минуте счёт был 2:1 в пользу гостей. Дублем отметился Аркадиуш Милик.

"ПСЖ" – "Арсенал", обзор матча 13.09.16

Уже на первой минуте встречи "ПСЖ" – "Арсенал" счёт открыл Эдинсон Кавани, однако парижский клуб так и не смог удержать победный счёт. У лондонского "Арсенала", пожалуй, был лишь один верный момент, и команда Арсена Венгера им воспользовалась – на 77-й минуте Алексис Санчес пробил голкипера, установив окончательный счёт – 1:1.