В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали администратор одной из "групп смерти" в социальной сети "ВКонтакте". Его подозревают в пропаганде суицида через соцсеть, а также в доведении до самоубийства.

Как заявил Metro директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов, данное задержание является важным шагом в борьбе с подобными сообществами в социальных сетях.

–Мы имеем дело с очень важным прецедентом. До недавнего времени считалось, что довести до самоубийства можно только при непосредственном контакте с человеком, личном общении. Сегодняшняя новость о задержании Следственным Комитетом одного из создателей "группы смерти" говорит о том, что наша правоохранительная система готова бороться с подобными преступлениями. Важна тщательная проверка всех подобных случаев и мотивов преступлений, важно проследить и проверить все связи администраторов этих групп. Также мы считаем необходимым применение в данных преступлениях максимально жесткого наказания, – заявил он.

По словам Давыдова, в случаях с суицидальными группами речь идёт о дистанционном доведении до самоубийства и это является не меньшей угрозой. Поэтому статья 110 УК "Доведение до самоубийства" предусматривает наказание за "доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего" должна в обязательном порядке распространяться и на таких людей.

–Еще в начале года мы доподлинно установили связь между гибелью двоих детей и группами во "ВКонтакте", пропагандирующими самоубийства, в которых они состояли. Данные были переданы в МВД России, были возбуждены уголовные дела, однако установить личности создателей этих групп установить не удалось, - добавил эксперт.

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