Приехать с концертом в Россию – это была твоя идея или твоего менеджмента?

Мой агент предложил мне. И я подумала, почему бы и нет.

А ты уже была здесь раньше?

Да, один раз. Был своего рода корпоратив. Три года назад. И мне здесь очень понравилось, даже несмотря на то, что времени было мало.

У нас вообще в России редко такое бывает, что не особо разрекламированный артист приезжает, и все билеты на шоу оказываются проданы. На твой концерт они закончились еще неделю назад. Что ты думаешь об этом?

Я очень благодарна и удивлена. Это означает, что мои песни постепенно расходятся по миру и цепляют слушателей. И, конечно, спасибо за это Интернету и пресловутому “сарафанному радио”. Я правда очень рада.

Ты в основном работаешь в жанре соула, и, как правило, он ассоциируется с чем-то таким очень романтичным. Как ты это видишь?

Я, конечно, очень люблю романтику. Много моих песен - о моих отношениях и влюбленностях. Но есть и те, что просто обо мне, моей жизни, ситуациях и мыслях.

У тебя греко-ямайские корни, культура какой страны тебе ближе по ощущениям, Греции или Ямайки?

Если бы я говорила на греческом, то запросто сказала, что обе равнозначно. Но я не знаю языка, и меня воспитали мои ямайские бабушка с дедушкой. В Грецию я попала, когда мне было 9. А на Ямайке оказалась только в 25. Мои родители сделали все, чтобы я прочувствовала обе культуры, например, мой папа частенько говорил на греческом. Но так как выросла я все же с бабушкой и дедушкой, то, скажем так, технически, ощущаю себя ближе к Ямайке. И потом, когда слышу ямайский акцент или вижу нечто, связанное с Ямайкой, я чувствую себя как дома.

Ты сама играешь на гитаре, у тебя их целая коллекция. Что можешь о ней рассказать?

Дома у меня 7 гитар, с собой у меня обычно штуки четыре.

А есть любимая?

Да, конечно. На ней я кстати и сыграю сегодня. Обычно, я ее никуда не вожу, потому что она довольно старая. Это Harmony Stratotone 1964-го года. И как только я сыграла на ней первый аккорд, я поняла, что это мое, что автоматически играю лучше, если она у меня в руках. Я очень много песен с ее помощью написала и записала. Эта гитара очень дорога мне.

Кто тебя вдохновил учиться играть на гитаре?

Первой стала моя подруга Шарлин, с которой мы были в одной группе. Она потрясающе играла. А я же до 18 лет гитарой вообще не интересовалась, могла только на пианино играть. И вот когда я увидела красивую девушку, которая потрясающе играла на гитаре, я поняла, что самое время и мне начать учиться. Еще я смотрела уроки на YouTube, и нашла джаз-гитаристку Эмили Ремла, которая много играла в 80-ых, но, к сожалению, умерла довольно молодой. Но она успела записать несколько обучающих фильмов. И, мне кажется, лучше нее я никого не видела. То как она играла, как она сливалась с гитарой. И вот эти две девушки меня вдохновили.

Мужчины любят говорить, что гитары не для девушек. Что бы ты им сказала?

Ничего бы не сказала! (смеется) Нет, я бы ответила, что это неправда, и кажется мне просто смешным.

А какие артисты повлияли на твое формирование как артиста?

Я слушала очень разную музыку, потому что у моих родителей были практически диаметрально противоположные вкусы. Папа любил джаз, он сам играл на пианино, саксофоне, губной гармошке. И, все его кумиры – Чарли Паркер, Луи Армстронг, все это я слушала. Очень он любил бразильскую музыку. И фолк, Боба Дилана, например. Мама предпочитала соул и R&B. Например, Мэри Джей Блайдж, Рози Гейнс, TLS, Майкл Джексон, Стиви Уандер. И, конечно, регги – Боб Марли, Джимми Клифф. Когда я подросла, смогла сама выбирать музыку, которая мне по душе. Слушала Лорен Хилл, Bee Gees, а также рэп – Баста Раймс, Эминем. Ну, и там, Алишия Кис, Джей Ло, Destiny's Child. Потом полюбила рок. RHCP – до сих пор мои самые любимые. И Kings of Leon. Сейчас я все слушаю, мне не важен жанр, главное, чтоб меня это вдохновляло.

Соул вернулся в массы благодаря Эми Уайнхаус и Адель, ты согласна?

Да, я очень люблю их. Их голоса завораживают, они заставляют тебя слушать. И все их песни очень значимые, в них столько смысла.

Блиц:

Песня, от которой тебя тошнит?

Не знаю, какой-нибудь замороченный джаз, от него у меня начинается головная боль. И что-нибудь ужасно попсовое, как дэнс-поп, это ужасно.

Песня, которая заставляет тебя чувствовать себя счастливой?

Pharrell Wiliams – Happy

Песня, которая заставляет грустить?

Ой, много у меня таких песен. Любая песня Джеффа Бакли, например.

Песня, которую поешь в дУше?

Любая песня из репертуара Уитни Хьюстон подойдет.

Песня, которая заставляет чувствовать себя влюбленной?

Босанова. Вот весь этот жанр целиком