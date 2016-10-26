Накануне вечером, 25 октября, на Богатырском проспекте в Приморском районе Петербурга иномарка сбила маленького ребенка, переходившего дорогу с отцом по пешеходному переходу.
Подробностями и фото очевидцы поделились в соцсети в группе "ДТП и ЧП / Петербург".
- ДТП на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы, - пишут участники паблика. - Сбили пешехода-ребенка. Девочка переходила дорогу с отцом на зеленый по пешеходке. Белый «Lexus» поворачивал и не увидел пешехода.
Также свидетели ДТП сообщили, что ребёнок жив, скорая приехала быстро.
Сотрудники ДПС уточняют обстоятельства происшествия.