Наследница миллиардера Мусы Бажаева 22-летняя Элина Бажаева сейчас вместе с мужем Бекханом Мамакаевым отдыхает в США. Туда парочка уехала после роскошной свадьбы в Монако. По словам Бажаевой, ей настолько не хочется возвращаться в Россию, что "при одной мысли о Москве ей становится дурно". На вопрос подписчика о том, "где лучше – в США или в Рашке", студентка МГИМО ответила: "Везде лучше, чем в Рашке". Эта фраза вызвала бурные обсуждения в Сети. Среди тех, кто не смог оставаться в стороне,...