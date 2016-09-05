Минюст включил в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, автономную некоммерческую организацию "Аналитический Центр Юрия Левады". В организации были проведены внеплановые документарные проверки, которые показали, что организация соответствует признакам иностранного агента. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста.

"В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях» 05.09.2016 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация "Аналитический Центр Юрия Левады", - сказано в сообщении.

Отметим, что Левада-Центр является организацией, которая регулярно проводит собственные и заказные социологические и маркетинговые исследования.