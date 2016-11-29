Популярная телеведущая Лера Кудрявцева впервые рассказала о своей болезни. Оказывается, она уже много лет страдает от грыжи в позвоночнике – из-за чего иногда с трудом может передвигаться.

О тяжёлой болезни она написала на своей странице в Instagram.

– 8 лет меня мучает грыжа в позвоночнике, стоять на каблуках для меня давно мучение . Пару раз после длительных концертов в других городах в самолёт вносили под руки :( короче давняя история :((( иголки, банки, массажи , остеопатия , Мануальщики тыщ сто и все ни о чем . Травма старая, запущенная и как результат начала отниматься нога :(((( – написала Лера. (здесь и далее орфография и пунктуация автора)

По словам телеведущей, в январе она отправиться в Германию к врачу Олимпийской сборной Германии.

– Вообщем то , если бы не травма у мужа и не срочный отъезд его в Германию , наверное так бы и ходила до поры до времени . ... В январе приезжаю сдаваться к этому доктору на 2 недели , работа муторная и долгая :( Этот врач Олимпийской сборной Германии Хайнц Харцман на ноги ставил многих спортсменов, – подписала Кудрявцева фото с врачом.

Напомним, что недавно муж Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров получил серьёзную травму.

На лечение он отправился в Мюнхен, где в ближайшее время ему предстоит операция, а после – реабилитация. Телеведущая поехала в Германию вместе с супругом.