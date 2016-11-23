Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо изрядно повеселил любителей шашлыков и сильно разозлил фанатов вегетарианства: звезда решил поужинать стейком с картошкой почти сразу после того, как провёл лекцию о пользе вегетарианства на церемонии Scottish Business Awards в Шотландии, сообщает The Sun. Поймать актёра за поеданием мёртвой плоти животных удалось его собственным фанатам.

Примечательно, что во время своей речи Ди Каприо не только призвал всех присутствующих переключиться на вегетарианскую диету, но и дал положительный отзыв документальному фильму "Cowspiracy" ("Скотозаговор"), в котором говорится о вреде убийства животных для окружающей среды.

Стоит отметить, что ярый защитник животных Леонардо Ди Каприо не первый раз попадается на любви к поеданию мяса. Ранее шеф-повар другого шотландского заведения отметил, что актёр с аппетитом в его кафе поедал приготовленного ему ягнёнка. Да и в США голливудская звезда является частым гостем мясных заведений.