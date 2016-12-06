В понедельник известная певица Леди Гага вместе с шоу Today посетила приют для подростков ЛГБТ, которых выгнали из дома из-за их сексуальной ориентации. В рамках передачи звезда раскрыла свой самый страшный секрет – она призналась, что долгие годы страдает от психического расстройства. Об этом во вторник сообщает BBC.

Леди Гага рассказала, что посттравматический синдром (посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР) возник у неё после того, как она была изнасилована в 19 лет. Единственный способ, благодаря которому она смола бороться с синдромом, стала доброта.

– Сегодня я сказала детям, что у меня ПТСР. Я никому никогда не рассказывала. Доброта врачей, моей семьи, моих друзей спасла мне жизнь, – призналась певица. – Эти дети не просто бездомные или нуждающиеся. Это выжившие. Они были отвергнуты.

Гага отметила, что она не лучше и не хуже этих подростков.

– Мы равны. Мы ходим по одной земле. В некотором смысле мы все вместе, – добавила певица.

Позже Леди Гага написала в своём аккаунте в Twitter: "Сегодня я открыла миру один из своих страшных секретов". Сообщение она сопроводила ссылкой на видео шоу Today.