На большое музыкальное шоу - Royal Variety Performance-2016 - прибыли Леди Гага, Робби Уильямс, Стинг и другие музыканты. Приветствовали их члены королевской семьи - принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз.

Леди Гага появилась на мероприятии в эффектном белом наряде - "летящем" длинном платье с оголенными плечами и атласным бантом на спине. Сообщается, что певица выступила на Royal Variety Performance-2016 впервые с 2009 года. Тогда она лично пожимала руку королеве Елизавете II.

На этот раз музыкантов встречал принц Чарльз. Приветствуя участников Royal Variety Performance-2016, принц пожимал руки звездам мировой сцены и произносил несколько слов. У Леди Гага он задержался чуть дольше, а сопровождавшая его жена и вовсе почти по-приятельски поболтала с певицей. Герцогиня Корнуольская с улыбкой сообщила, что ее внуки называют ее "Гага", сообщает издание "The Telegraph".

Позже Леди Гага исполнила со сцены свою песню 'Million Reasons'. Как сообщают британские СМИ, через несколько дней шоу Royal Variety Performance-2016 будет показано по телевидению.

Добавим, большое шоу в преддверии Нового года проводится вот уже несколько десятков лет подряд. В свое время перед королевскими особами выступали "Битлы" и многие другие музыканты.