Глава МИД Сергей Лавров заявил, что ему странно слышать от Хорватии слова о возможной угрозе со стороны России на Балканском полуострове. Министр сказал об этом в интервью сербскому агентству Sputnik.

— Я знаком с президентом Хорватии, и у нас, по-моему, даже нормальные отношения с тех пор, как она была министром иностранных дел. Мне странно слышать такие слова из уст руководителя государства, с которым Россия хочет дружить, как и со всеми другими государствами на Балканах и на европейском континенте. Если у госпожи президента есть конкретные факты, которые подтверждают эти заявления, мы готовы их обсудить, — сказал Лавров.

Напомним, что на прошедшем в Варшаве в июле саммите НАТО президент Хорватии заявила, что необходимо держать открытыми двери альянса и ЕС для стран юго-восточной Европы в целях противодействия России в регионе.

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