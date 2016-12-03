Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что ничего нового в том, что конгресс США выступил против сотрудничества Пентагона с Россией в военной сфере, нет. По его словам, подобное ограничение было в бюджете Пентагона прошлого года, передаёт РИА "Новости".

- Здесь ничего нового нет, — прокомментировал СМИ Сергей Лавров решение палаты представителей Конгресса США.

Конгресс США выступил против сотрудничества Пентагона с Россией (подробнее)

Штаты ранее выдвинули ряд условий, после выполнения которых будет рассмотрен вопрос возобновления сотрудничества двух стран.

Среди этих условий возврат Крыма Украине, «выполнение минских соглашений» и другие.